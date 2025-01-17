ÜNLÜ SİNEMACI ŞÜKRÜ AVŞAR BABASINI KAYBETTİ!

Türk Sinemasında haklı bir şöhreti olan, Avşar Film’in sahibi iş adamı ve duayen film yapımcısı Şükrü Avşar’ın 83 yaşındaki babası ihsan Avşar hayatını kaybetti. Almanya’dayken ansızın hastalanan ve hastaneye kaldırılan İhsan Avşar kaldırıldığı hastanede entübe edilmiş bir süre son ra da hayatını kaybetmişti.

Şükrü Avşar baba evinin bulunduğu İstanbul Selim Paşa’daki çiftliğinde cenaze nedeniyle gelen konuklarını karşıladı ve merhum İhsan Avşar’ın cenazesi Kavaklı Camiindeki öğle namazından sonra yine aynı yerde bulunan aile kabristanında 2 yıl önce hayata gözlerini yuman eşinin yanında toprağa verildi. Cenaze törenine film dünyasından ünlü yapımcılar ve sinemacıların yanı sıra sektörün temsilcisi sayılan firmaların yetkilileri katıldı… Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanı Birol Güven, sanatçı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, İş insanı ve Plakçılar kralı Şahin Özer Yapımcı Ali Gündoğdu katıldı. Kanal D televizyonu, Yapımcı Timur Savcı taziye mesajı ve çelenk gönderdiler… Business Channel Turk Medya ailesi Olan Şükrü Avşar’a baş sağlığı diliyoruz…

ŞÜKRÜ AVŞAR KİMDİR?

İş adamı, sinema filmi ve dizi film yapımcısı. 1 Şubat 1958, Sivas doğumlu. Sektörde farklı iş deneyimlerinden sonra Türkiye’de kendi sinema salonlarını işletmeye başladı. 1984 yılında Avşar Film’i kurdu. 1986 yılından başlayarak birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti. Bunlar arasında Miss Daisy’nin Şoförü, Misisipi Ynıyor, Kurtlarla Dans, Kill Bill 1 ve 2 de yer alıyor. 1999 yılında Antalya Film Festivali’nde en iyi film ödülünü alan ” Salkım Hanım’ın Taneleri ” adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi.

“Hemşo”, “Kolay Para” ve Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında da büyük yankı uyandıran “Babam ve Oğlum” Şükrü Avşar’ın diğer yapımlarındandır. Ayrıca 2003’den beri televizyon dizisi yapımcılığını da film ithalatı ve salon işletmeciliği ile birlikte yürütmektedir. “Sultab Makamı”, “Kurşun Yarası”, “Çemberimde Gül Oya”, “Kabuslar Evi”, “Kırık Kanatlar”, “Ihlamurlar Altında” isimli dizi filmlerinin yapımcısıdır. Osmanlı Cumhuriyeti, Evim Sensin ve Sevimli ve Tehlikeli gibi filmlerin de yapımcılığını üstlenen Avşar, son olarak ‘Karagül’ dizisinin yapımcısıydı.

2015 yılı vergi rekortmenlerinden 100 kişinin yer aldığı listede sanat dünyasından sadece üç isim yer aldı. Listede geçtiğimiz yıl 44. sırada yer alan Acun Ilıcalı bu yıl 7,644,205,90 TL ile 25. sıraya yükseldi. Ünlü şovmen Cem Yılmaz ise 5,222,250,03 TL ile 42. sıra yer aldı. Listede en dikkat çeken isim ise yapımcı Şükrü Avşar oldu. Son yıllarda listede hiç yer almayan Şükrü Avşar bu yıl 12,088,736,01 TL ile listede 16. sırada yer aldı. 2015 yılı vergi rekortmenleri arasında en dikkat çeken isim ise yapımcı Şükrü Avşar oldu. Son yıllarda listede hiç yer almayan Şükrü Avşar bu yıl 12,088,736,01 TL ile listede 16. sırada yer aldı. Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı gibi isimleri geride bırakan ünlü yapımcı Şükrü Avşar hurriyet.com.tr’ye şu değerlendirmeyi yapmıştı:

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“Biz de sıralamayı bu sabah öğrendik, mutlu olduk. Geçmiş yıllarda da ilk yüze girmiştim. Bir sene işleriniz iyi gider, fazla vergi ödersiniz, ama seneye değişebilir. Diğer isimler yatırıma yönelmiş olabilir. Herkes vergisini tam öderse ülkemiz gelişir, insanlarımızın refah seviyesi yükselir.”

Şükrü Avşar, şimdiye dek çok sinema filmi, tv film ve tv dizisinin yapımcılığını üstlenmiştir.

Yapımcılığını Yaptığı Film ve Diziler:

Dünya Bu (TV Dizisi 2023)

Gülümse Kaderine (TV Dizisi 2022)

Zalim İstanbul (TV Dizisi 2019)

Biz Böyleyiz (Sinema Filmi 2020)

Bizi Hatırla (Sinema Filmi 2018)

Fazilet Hanim ve Kızları (TV Dizisi 2017-2018)

Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi 2018)

Rüzgar (Sinema Filmi 2018)

İkinci Şans (Sinema Filmi 2016)

Karagül (TV Dizisi 2015-2016)

Memleket (Sinema Filmi 2016)

Her Şey Aşktan (Sinema Filmi 2016)

Geym of Bizans (Sinema Filmi 2016)

Pist (Sinema Filmi 2015)

American Beach House (Sinema Filmi 2015)

Sevimli Tehlikeli (Sinema Filmi 2015)

Mazlum Kuzey (Sinema Filmi 2015)

Bugünün Saraylısı (TV Dizisi 2013-2014)

Not Defteri (TV Dizisi 2014)

Lale Devri (TV Dizisi 2010-2014)

Kedi Özledi (Sinema Filmi 2013)

Su ve Ateş (Sinema Filmi 2013)

Yer Gök Ask (TV Dizisi 2010-2013)

Evim Sensin (Sinema Filmi 2012)

Herşeye Rağmen (TV Dizisi 2011)

Türkler Çıldırmış Olmalı (Sinema Filmi 2009)

Süper Babaanne (TV Dizisi 2008)

Aşk Yakar (TV Dizisi 2008)

Osmanlı Cumhuriyeti (Sinema Filmi 2008)

Çemberin Dışında (TV Dizisi 2008)

Ulak (Sinema Filmi 2008)

Yersiz Yurtsuz (TV Dizisi 2007)

Kabuslar Evi: Uyurgezerler (TV Filmi 2007)

Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (TV Filmi 2007)

Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (TV Filmi 2007)

Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (TV Filmi 2007)

Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar (Video 2007)

Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Video 2007)

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (TV Filmi 2007)

Kabuslar Evi: Karanliktan Gelen (Video 2007)

Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Video 2006)

Kabuslar Evi: Son Dans (Video 2006)

Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (Video 2006)

Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan (Video 2006)

Kabuslar Evi: Takip (Video 2006)

Gözyaşı Çetesi (TV Dizisi 2006)

Ihlamurlar Altında (TV Dizisi 2005-2006)

Kırık Kanatlar (TV Dizisi 2006)

Babam ve Oğlum (Sinema Filmi 2005)

Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi 2004-2005)

Hadi Uç Bakalım (TV Dizisi 2003)

Kursun Yarası (TV Dizisi 2003)

Kolay Para (Sinema Filmi 2002)

KAYNAK: İşte ünlülerin 2015 yılının vergi şampiyonları – 100 kişinin yer aldığı listede sanat dünyasından sadece üç isim yer aldı – Şükrü Avşar Kimdir? (hurriyet.com.tr, 13 Temmuz 2016), Şükrü Avşar Kimdir? (karar.com, 13.07.2016), Şükrü Avşar (imdb.com, 06.04.2023), Şükrü Avşar (sinematurk.com, 06.04.2023), Şükrü Avşar (dizioyuncu.com, diziseti.tv, diziler.com, 06.04.2023), Şükrü Avşar (beyazperde.com, sinemalar.com, 06.04.2023).