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SİNAN ENGİN, MİLYARDER İŞ ADAMININ DÜNÜRÜ OLDU!

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SİNAN ENGİN, MİLYARDER İŞ ADAMINA DÜNÜR OLDU: “EN KÜÇÜK BİR TEREDDÜDÜM BİLE KALMADI”

Sinan Engin milyarder iş adamına dünür oldu! "En küçük bir tereddüdüm bile kalmadı” - Sayfa 2

Sinan Engin, dün akşam ailesi arasında yapılan nişan töreniyle milyarder iş adamı Ahmet Ahlatcı’nın dünürü oldu. Törende Ahmet Ahlatcı, müstakbel gelini Elif Engin ve çocuklarının nişan yüzüklerini takarken, çiftin mutlu bir yuva kuracağına olan inancını dile getirdi

Elif Engin Kimdir?

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve hukuk alanında başarılı bir kariyerinin peşinde.

Sinan Engin milyarder iş adamına dünür oldu! "En küçük bir tereddüdüm bile kalmadı” - Sayfa 5

Ahmet Emin Ahlatcı Kimdir?

Ahmet Emin Ahlatcı, ekonomi alanında Amerika’da eğitim görmüş bir iş insanı. Ailesiyle birlikte Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

SİNAN ENGİN, MİLYARDER İŞ ADAMININ DÜNÜRÜ OLDU!
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