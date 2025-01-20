TARKAN’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE! SUUDİ ARABİSTAN’DA SAHNE ALDI, TEPKİ YAĞDI

TARKAN’IN SUUDİ ARABİSTAN’DA SAHNE ALMASI TEPKİ ÇEKTİ: “PARAYI GÖRÜNCE ATATÜRK’Ü UNUTTU”

Ünlü şarkıcı Tarkan’ın Suudi Arabistan’da düzenlenen “Joy Awards 2025 Ödül Töreni” kapsamında sahne alması, sosyal etkinliklerde büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’daki Süper Kupa değişimine tepki gösteren Tarkan’ın, bu ülkenin etkinliğinde yer alması “çelişkili” bulunarak eleştirildi.

“ATATÜRK’E SAHİP ÇIKIN” DEMİŞTİ

29 Aralık 2023’te Galatasaray ile F.Bahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, Suudi yönetimi Atatürk bayrağı ve fiyatlarına izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. O dönem Fenerbahçe ve Galatasaray, maç oynama kararını alarak Atatürk’e sahip olmuş, bu karar Tarkan tarafından sosyal medya hesaplarından şu sözlerle desteklenmişti:

“Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bu kararlarından ve dik durmalarından dolayı teşekkür ederim. Atamıza sahip çıkmanız çok değerli. Ne mutlu Türk’üm diyene. Yurtta selam, cihanda selam.”

Ancak aradan geçen bir yılın ardından Tarkan’ın Suudi Arabistan’daki ödül törenine katılması, bu tutuklamayla çeliştiği için tepki toplandı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA TÜRK ÜNLÜLER GEÇİDİ

Başkent Riyad’da düzenlenen törenlerde Türk sanat dünyasının birçok ünlü ismi yer aldı. Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve Hande Erçel gibi isimlerin katıldığı gecede, Tarkan’ın performansı en çok konuşulan konu oldu. Özellikle Tarkan’ın bir yıl önceki açıklamalarının ardından bu etkinliğe katılması, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

“PARAYI GÖRÜNCE GİTTİ”

Tarkan’ın bu gösterilmesi, özellikle sosyal medya Kullanıcılar tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, “Bir yıl önce Atatürk’e sahip çıkan çığır açan Tarkan, şimdi Suudi Arabistan’da sahnede bulunuyor. Parayı yaşayan Atatürk’ü unuttu mu?” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

TARKAN’DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tarkan cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medya tartışmaları giderek büyüyor. Tarkan’ın geçmişteki duruşu ve bu oğlu hamlesi, hayranlarını ikiye bölmüş durumda. Kimileri Tarkan’ın sanatını ve durmasını savunurken, kimileri ise bu hareketini “ikiyüzlü” olarak nitelendirdi.