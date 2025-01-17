SEYHAN SOYLU, DENİZ AKKAYA’YI BELGELERLE BENZETTİ!

Son dakika haberleriyle medyaya haber atlatan Seyhan Soylu yine çaktı. Hem medyaya hem de Deniz Akkaya’ya… Çıktığı bir youtube kanalında Seyhan Soylu’nun verdiği son dakika haberi yalanlamaya çalışan Deniz Akkaya’nın hali içler acısıydı. Kırılmaz bir egoyla iddiayı reddeden aslında mahkemenin kararını yok sayan Deniz Akkaya’yı Seyhan Soylu belgeleriyle duvara toslattı… Seyhan Soylu’nun son dakika atlatma haberinden sonra bugün merkez medya siteleri haberi girmeye başladı… İşte Seyhan Soylu’nun 21 saat önceki instagram paylaşımları… Her satırı olay olan bu atlatma habere Deniz Akkaya’nın söyleyecek bir sözü olacak mı merak ediyoruz?

https://www.instagram.com/p/DE5EpETK_Mu/

https://www.instagram.com/p/DE5myfHKOPp/

SON DAKİKA ( DENİZ AKKAYA 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI )

#denizakkaya #bugün an itibariyle

13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

📌 1 SAAT SONRA 2. Video ‘da BELGELERİN TAMAMINI YAYINLAYACAĞIM.

Eski #manken son yıllarda yaşadığı #skandal ‘larla gündeme gelmeye başladı.

#menajer #merihyılmaz ‘a #gasp #özgürlüğü alıkoyma, #darp , #yağmala iddiasıyla bugün karar #duruşma -sı vardı.

📌 2022 yılına dönüp olayı hatırlayalım.

Deniz Akkaya hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı

Manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz’ı, yanında bulunan 5 kişiyle darbettirip zorla aracına el koyduğu iddiasıyla yargılandığı davada hâkim karşısına çıkmıştı.

📌 Suçu – önce 10 YIL 5 AY HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

#istanbul Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ‘Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak’, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından 10 yıl 5 aya kadar hapisleri istenmişti.

Diğer tutuksuz sanıklar #erditaşçı #muratdemir ve #OğuzhanMüezzinoğlu savunmalarında özetle kavga olayı gerçekleşmediğini söylemiş olsa da bugün 19 Ağır ceza ceza mahkemesi sanıklara 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Menajer Merih YILMAZ #avukat ‘ı ünlü bir hukukçu Avukat Emin Vahap Şimşek #eminvahapşimşek ve #ağırceza konusunda bi hayli üstad biri.

Bu yüzden Deniz AKKAYA paniklemiş olacak ki dosyaya delil olarak sunduğu görüntülerde aleni olarak Menajerine hakaret, psikolojik baskı yaptığı agresyon dolu ruh halinin görüntülerini dava dosyasına götürüp kendi elleriyle vermiş.

İşte bu deliller neticesinde bugün eski manken Deniz Akkaya 13 yıl dört ay hapis cezası aldı.

( 1 saat sonra ikinci bölümü sizlere video olarak çekip tüm belgeleri yayımlayacağım ) #vahapşimşek #eminşimşek

DENİZ AKKAYA SEN BU KAFADA GİDERSEN SONUN SERPİL ÖRÜMCER’den BETER OLACAK ‼️

* Kusura bakma Serpil abla keşke bu kadın senin kesip attığın tırnağın olabilse ama olamaz.

* Bu sözleri senin bizzat ağzından bir röportajda gençlere ibret için sarf ettiğin sözler gibi “ aşk uğruna yaptığım hatalarımdan dolayı bu çöküşüm oldu “ demiştin.

* O sözlerini hiç unutmadım.

Unutamadım çünkü örnek alınacak bir hayatın, dev bir starın varlıktaki kalabalığın, yokluktaki yalnızlığını muhteşem ifade eden sözlerdi.

* Yine de seni örnek verdiğim için kusura bakma.

* Yoksa bu “ #denizakkaya ‘nın hataları kocalarından, sevgililerinden değil kibir ve egodan.

* Maddi ve Manevi yoksunluk travmasından, aşağılık komplekslerinden, parasızlıktan utandığı için insanlardan utandığın dan kompleks yapmış bir kadın.

📌 Hâlbuki ki varlıkta yoklukta ALLAH’ın insanlara sınavı değil mi?

Ama maalesef kendi kazançlarınla elde etmiş olduğun gelir olmadığından alın teri beceri ve vasıfların yok.

Size tere, emeğe saygınız yok.

Yoksunluk ile Yoksulluğu karıştıran zavallı zihniyetler bu show business ‘ta hep yok olmaya mahkûmdur.

Sana yok olma, dik dur dedim.

Dinlemedin.

Çünkü senden daha güçlü daha tecrübeli birini dinlemek, senin harcın değil.

Bak Emel Yıldırım ACAR ‘ın eşi Erdal ACAR ile flört ettiğin günlerde senin için kulüpler kapanıyordu, bodyguardlar ordusuyla VIP arabalara biniyordun ve basın mensuplarını aşağılıyordun.

Bak şimdi artık kulüpler kapanmıyor eve kapanıyorsun hem de “ devletin denetimli serbestliğiyle.”

Artık bırak bodyguardları yanında kızın bile yok.

Sağlıklı olmadığın için mahkeme çocuğu babası verdi.

O tarihte range Roverlara biniyordun.

Arkanızda da başka range Roverlarla bodyguard’lar takip ediyordu bugün otobüse biniyorsun .

Hala anlamıyorsun.

@eylulonline #eylülöztürk ‘ün aile hayatına kocasıyla olan ilişkilerine iftiralar attın.

👀Bak ALLAH başına getirdi.

Dilan Polat’ın #dilanpolat çocuğuna edep verin deyip kadının çocuğunu aşağılar cümleler kullanıyordu bak senin kullandığın o sözleri çocuğun sana kullandı.

👀 Bak ALLAH seni neyle sınadı.

@selincigerci ‘ye kimliğinle bebeğinle vurdun, bundan anne olmaz dedin

👀 Gördün mü? ALLAH çocukta verdi

Senden aldı