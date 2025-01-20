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TRUMP’IN GAZZE İÇİN YENİ STRATEJİSİ: FİLİSTİNLİLERİN YERLEŞECEĞİ ÜLKE AÇIKLANDI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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TRUMP’IN GAZZE PLANI: FİLİSTİNLİLERİ ENDONEZYA’YA GÖÇE ZORLAYABİLİR

Yarın yemin ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili olası iddialar gündeme geldi. Trump’ın, Gazze’de yerinden edilen Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmayı ve Endonezya gibi patlatılmasının planlandığını öne sürdü.

ABD merkezli NBC News, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkeste ‘yeniden inşa’ sürecinin bir parçası olarak, Gazze’nin bir kısmının başka yerlerde depolandığını içeren bir planın masada olduğunu belirtti.

WITKOFF’UN GAZZE ZİYARETİ

Habere göre, Trump yönetimindeki Orta Doğu Özel Temsilcileri olarak atanacağı Steve Witkoff, yakında Gazze’yi ziyaret edecek. Witkoff’un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ateşkes için baskı yaptığı ve kritik tavizlerin talep ettiği iddialar arasında.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

Bu planın, Filistinlilerin yaşadığı mağduriyetlerin daha da derinleştirileceği endişeleri dile getirilirken, uluslararası toplumun nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

TRUMP’IN GAZZE İÇİN YENİ STRATEJİSİ: FİLİSTİNLİLERİN YERLEŞECEĞİ ÜLKE AÇIKLANDI!
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