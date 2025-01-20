FERİT İLE SEYRAN ÖLDÜ MÜ? YALI ÇAPKINI FİNAL KARARI MI ALDI?

YALI ÇAPKINI FİNAL YOLUNDA! MART 2025’TE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Star TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi “Yalı Çapkını” , üçüncü sezon finaline hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu’nun Seyran , Mert Ramazan Demir’in ise Ferit karakterlerine hayat veren dizi, reytinglerde yaşanan düşüş sırasında sona erdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın açıklamasına göre dizi 100. bölüme kadar devam etmeyi planlıyor. Ancak reytingler daha da düşerse, son tarih öne çekilebilir. Şu anki tahminlere göre, Mart 2025’in sonunda dizi ekranlara veda edecek.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ VE YURT DIŞI ETKİSİ

Geçtiğimiz sezon yurt dışı satışlarındaki başarı ve yoğun ilgi sayesinde bir sezon daha uzatılan dizi, üçüncü sezonun beklentilerinde kaldı. 87. bölüm 13 Aralık’ta yayınlanan dizi, yılbaşı reklam tatili sonrasında finalde yer aldı.

PELİN AKİL’İN VEDASI

“Diyar” karakteriyle büyük beğeni kazanan Pelin Akil, 22 Kasım’da yayınlanan bölümle projeye veda etti. Akil, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaşarak ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

SON BÖLÜMLERİN MERAKLA BEKLENİŞİ

2022 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Yalı Çapkını”, finalde ilerledikçe hikayenin nasıl sona ereceği ile heyecanla bekleniyor. Reytinglerdeki dalgalanma, dizinin gidişatını belirleyecek en önemli faktör.