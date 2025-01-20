  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. KREM İMAMOĞLU’NA TEHDİT SUÇLAMASI: AKIN GÜRLEK VE AİLESİNE YÖNELİK İDDİALARLA JET SORUŞTURMA!

KREM İMAMOĞLU’NA TEHDİT SUÇLAMASI: AKIN GÜRLEK VE AİLESİNE YÖNELİK İDDİALARLA JET SORUŞTURMA!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
1
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

EKREM İMAMOĞLU’NA “TEHDİT” SUÇLAMASI: AKIN GÜRLEK VE AİLESİ HAKKINDA SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözler nedeniyle “Tehdit” ve “Terörle mücadelede görevli kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla yeniden soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan raporda, İmamoğlu’nun sözlerinin “tehdit taşıdığı” ve “terörle mücadelede görevli görevlilerin hedeflendiği” iddiasıyla, soruşturma soruşturması başlatıldı.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, katıldığı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde yaptığı konuşmada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik gözaltı sürecini eleştirerek, Başsavcı Akın Gürlek’e hitaben, “Senin amacın milletin gözünü korkutmak… Biz seni aklın bu milletin zihninden söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın”

TARTİŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu açıklamaların ardından açılan soruşturma, siyasi arenada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu’nun açıklamalarına yönelik tepkiler ve savunmaların bugünkü günlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

KREM İMAMOĞLU’NA TEHDİT SUÇLAMASI: AKIN GÜRLEK VE AİLESİNE YÖNELİK İDDİALARLA JET SORUŞTURMA!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp