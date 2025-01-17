RIZA AKPOLAT’IN TUTUKLANMASI SONRASI CHP’DEN TEPKİ

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçtiğimiz günlerde “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla tutuklandı. Bu gelişme, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadında büyük bir tepkiye yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi’nde bir araya gelerek, tutuklama kararına karşı sert açıklamalarda bulundu.

Tutuklama Kararına Tepkiler: CHP’den Ortak Açıklama

Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından CHP, bu kararı “siyasi bir hamle” olarak nitelendirerek karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama kararının hiçbir somut delile dayanmadan alındığını vurguladı. Özel, “Bu karar, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi geri adım attırmayacak. Bu tür kumpaslarla partimizi yıldıramazlar” dedi. Ekrem İmamoğlu ise, tutuklamanın ardından İstanbul’daki tüm CHP belediyeleri için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

CHP’den Hukuki ve Siyasi Mücadele Mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin bu süreçte hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. Özel ve İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediyesi’nde bir araya gelerek bu “kumpaslara karşı nasıl bir mücadele sergileyeceklerini” konuştuklarını ifade eden Çelik, CHP’nin bu süreçten geri adım atmayacağını ve her koşulda mücadele edeceğini belirtti.

Belediye Başkanlarının Ardından Diğer İsimler de Gözaltına Alınmıştı

Rıza Akpolat, son dönemde tutuklanan üçüncü CHP’li belediye başkanı oldu. Daha önce Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de benzer suçlamalarla tutuklanmıştı. Bu tutuklamalar, CHP cephesinde “siyasi operasyon” olarak yorumlanıyor.

Sonuç ve CHP’nin Gelecek Stratejisi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması, CHP’nin seçimlere hazırlık sürecini etkileyebilir. Ancak parti yetkilileri, tutuklama kararlarının sadece siyasi baskı amacı taşıdığını savunarak, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. CHP, yerel seçimlerde güçlü bir performans sergileyebilmek için bu gibi olayların partiyi yıldırmasına izin vermeyeceklerini vurguluyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr