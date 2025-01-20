ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’Yİ KAHKAHAYA BOĞAN KILIÇDAROĞLU SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

KILIÇDAROĞLU SORUSU ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’Yİ GÜLDÜRDÜ: SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN ANLAR!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, programda “Sandık Kokusu” dizisinin gönderilmesiyle ilgili bir soru karşısında kahkahalarını tutamadı. Miray Karabulut’un, “Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı alerjisi var mı?” hamlesine Özpirinçci’nin tepkisi, sosyal hızlar hızla artıyor.

“NEYE?” SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Soruyu şaşkınlıkla karşılayan Özge Özpirinçci, “Neyee” diye tepki verdi. Karabulut’un, esprili bir şekilde “Sandık Kokusu” yanıtını vermesi üzerine oyuncu kahkaha atarak “Beni alın” dedi. Bu anlar eğlenceli, uygulamaları tarafından sürekli olarak paylaşıldı.

TEPKİLER İKİYE AYRILDI

Kılıçdaroğlu’na yönelik bu esprili yaklaşım, sosyal medyada karışık tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcıların soruları ve anıları çok beğenilirken, bazıları ise Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçildiği eleştirilerinde bulundu.