  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’Yİ KAHKAHAYA BOĞAN KILIÇDAROĞLU SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’Yİ KAHKAHAYA BOĞAN KILIÇDAROĞLU SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

KILIÇDAROĞLU SORUSU ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’Yİ GÜLDÜRDÜ: SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN ANLAR!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, programda “Sandık Kokusu” dizisinin gönderilmesiyle ilgili bir soru karşısında kahkahalarını tutamadı. Miray Karabulut’un, “Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı alerjisi var mı?” hamlesine Özpirinçci’nin tepkisi, sosyal hızlar hızla artıyor.

Kılıçdaroğlu sorusunu duyunca kendinden geçti! Sosyal medyaya damga vuran anlar - Sayfa 5

“NEYE?” SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Soruyu şaşkınlıkla karşılayan Özge Özpirinçci, “Neyee” diye tepki verdi. Karabulut’un, esprili bir şekilde “Sandık Kokusu” yanıtını vermesi üzerine oyuncu kahkaha atarak “Beni alın” dedi. Bu anlar eğlenceli, uygulamaları tarafından sürekli olarak paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu sorusunu duyunca kendinden geçti! Sosyal medyaya damga vuran anlar - Sayfa 6

Kılıçdaroğlu sorusunu duyunca kendinden geçti! Sosyal medyaya damga vuran anlar - Sayfa 7

TEPKİLER İKİYE AYRILDI

Kılıçdaroğlu’na yönelik bu esprili yaklaşım, sosyal medyada karışık tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcıların soruları ve anıları çok beğenilirken, bazıları ise Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçildiği eleştirilerinde bulundu.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’Yİ KAHKAHAYA BOĞAN KILIÇDAROĞLU SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp