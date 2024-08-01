Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi!

Bir dönemin en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ‘Hürrem‘ karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli son dönemde değişimi ve cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Dijital platformda yayınlanan Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı Ru dizisindeki sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Uzerli şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 2 10

Kaldığı otelin balkonunda bornozuyla pozlar veren Meryem Uzerli‘nin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 3 10

YORUM YAĞDI Ünlü ismin cesur pozlarına sosyal medyada; ‘harika görünüyorsun’, ‘her hali çok güzel’, ‘bayıldım’ gibi yorumlar yapıldı.

ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTMIŞTI Geçtiğimiz günlerde estetik itirafıyla dikkat çeken Uzerli “evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!” sözleriyle uzun süre konuşulmuştu. 5 10

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