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Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi!

Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ağustos 2024 - 14:38
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem’ karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli son olarak Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı Ru dizisindeki cesur sahneleri ile gündemdeydi.

Bir dönemin en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ‘Hürrem‘ karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli son dönemde değişimi ve cesur sahneleriyle gündemdeydi.

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 2

Dijital platformda yayınlanan Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı Ru dizisindeki sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Uzerli şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

 

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Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 3

Kaldığı otelin balkonunda bornozuyla pozlar veren Meryem Uzerli‘nin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 4

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur pozlarına sosyal medyada; ‘harika görünüyorsun’, ‘her hali çok güzel’, ‘bayıldım’ gibi yorumlar yapıldı.

Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 5

ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde estetik itirafıyla dikkat çeken Uzerli “evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!” sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

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Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 6
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Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 8
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Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 9
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Cesur sahneleriyle gündemdeydi… Meryem Uzerli balkonda bornozuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü - Sayfa 10
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