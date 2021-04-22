İrem Sak’ın İmaj Değişikliği Olay Oldu!

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Son olarak Show Tv’nin fenomen yapımı Çukur dizisinde rol alan İrem Sak, yeni projesi için imajını tazeledi.

İrem Sak, imaj tazeleyerek hayranlarına sürpriz yaptı. Gülse Birsel imzalı Yalan Dünya dizisiyle çıkışını yapan genç oyuncu şimdiye kadar birbirinden başarılı projelerde yer alarak kendini kanıtladı.

İrem Sak son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı acımasız kadın rolüyle herkesi çok şaşırtmıştı. Erdenetler’den Seren karakterini oynayan İrem Sak, dizideki karakterinin ölmesiyle ayrıldı.

İREM SAK İMAJ DEĞİŞTİRDİ

İmajı, giyimi, tarzı ile de büyük dikkat çekmişti. İrem Sak, son yaptığı paylaşımla, imajını yeniden değiştirdiğini gösterdi.

Oyuncu, saçlarını kısaltarak kızıla boyattı. İşte yeni hali…