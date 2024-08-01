Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!

Boğaz’daki evinde merdivenlerden düşerek geçirdiği kaza sonrası tüm Türkiye’nin gündemine oturan ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın sağlık durumu merak ediliyordu. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar’ın tedavi sürecine ilişkin sevenlerini üzecek yeni bir bilgi sızdı.
halktv.com.tr’nin edindiği bilgiye göre Reha Muhtar’ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi. Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları Muhtar’ı yeniden entübe etti.
Muhtar’ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi
Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar’ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı. Bu sevindirici haberin ardından sızan son bilgiler Reha Muhtar’ı sevenleri endişelendirdi.