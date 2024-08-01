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Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!

Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ağustos 2024 - 14:30
Evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın son durumu belli oldu.

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