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Fatma Girik’in ardından ağlayarak söyledikleri gündem oldu! 5 ay önce hayatını kaybetmişti…

Fatma Girik’in ardından ağlayarak söyledikleri gündem oldu! 5 ay önce hayatını kaybetmişti…
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28 Haziran 2022 - 18:06

Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının 24 Ocak’ta vefat eden Fatma Girik’in arkasından ağlayarak söylediği “Bekle beni geliyorum” sözleri ise yeniden gündem oldu.

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun, Fatma Girik’in ölümünün ardından ağlayarak söyledikleri ise bir kez daha gündeme geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus’ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“FATMA’M BEKLE BENİ GELİYORUM”

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Fatma Girik, geçtiğimiz ocak ayında 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Girik’in ölüm haberini aldıktan sonra programa bağlanan Cüneyt Arkın, “İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya… Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın… Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde… Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m bekle beni orda geliyorum” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

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