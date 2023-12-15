Bilal Hancı’nın ihanetiyle sarsılmıştı!

Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı’nın ihanetine uğradığını açıklamış ve gözyaşları içinde ihanet görüntülerini ifşalamıştı. Geçtiğimiz aylarda Bilal Hancı ile boşanan Esin Çepni yeni bir aşka yelken açtı.