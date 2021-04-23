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Reynmen’e büyük şok! Hesabı askıya alındı

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Reynmen’e büyük şok! Hesabı askıya alındı
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23 Nisan 2021 - 11:28
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YouTube sayfasında yaptığı paylaşımlarla tanınan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla isminden söz ettiren sosyal medya fenomeni Reynmen’in Twitter hesabı askıya alındı.

Çıkardığı şarkılar ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın Twitter askıya alındı.

Reynmen, bu durumu şaşkınlıkla karşılayarak takipçileriyle paylaştı.

KENDİSİ BİLE İNANAMADI

Instagram sayfası üzerinden bir paylaşım yapan Reynmen, Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu. Bu duruma şaşıran Reynmen, “Nasıl ya” notunu düştü.

ENES BATUR’A KISITLAMA GELMİŞTİ

Türkiye’nin en çok takipçiye sahip YouTuber’larının arasında yer alan Enes Batur, ‘Topluluk kurallarını’ ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube’dan ceza almıştı…

Sosyal medya hesabından cezaya itiraz eden Batur “Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube’a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı

 

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