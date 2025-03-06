ÇAĞATAY ULUSOY’UN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ REKOR KIRIYOR

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi “Eşref Rüya” için inanılmaz bir anlaşma yaptı. Ulusoy, dizisinin her bir bölümü için 3,5 milyon TL gibi rekor bir ücretle anlaşarak sektörde büyük yankı uyandırdı. Bu rakam, oyuncunun önceki projelerinde aldığı ücretlerin çok daha üzerinde bir miktar.

Çağatay Ulusoy’un “Eşref Rüya” dizisinde alacağı 3,5 milyon TL’lik bölüm başı ücreti, sektördeki en yüksek ücretlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ulusoy’un uzun süredir Türk televizyonlarının en popüler oyuncularından biri olduğu göz önüne alındığında, bu ücretin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

DEMET ÖZDEMİR DE DİKKAT ÇEKİYOR

Ulusoy’un partneri Demet Özdemir de projede yer alacak. Özdemir’in bölüm başına 1,5 milyon TL alacağı belirtiliyor. Bu durum, her iki oyuncunun da projeye olan katkılarını ve popülerliklerini yansıtıyor. Ulusoy ve Özdemir’in başrolünde olduğu “Eşref Rüya” dizisinin, Türk televizyonlarında büyük bir ilgiyle izleneceği kesin.

ÇAĞATAY ULUSOY’UN KARİYERİ

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuş ve 2011 yılında “Adını Feriha Koydum” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından “Medcezir”, “İçerde” ve “Hakan: Muhafız” gibi büyük projelerde başrol oynamış ve uluslararası alanda da büyük bir tanınanlık kazanmıştır. Ulusoy’un oyunculuk yeteneği ve projelere verdiği katkılar, onu Türk televizyonlarının en değerli oyuncularından biri haline getirmiştir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr