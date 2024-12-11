BEYONCÉ’NİN 12 YAŞINDAKİ KIZI BLUE IVY’NİN GALA KIYAFETİ TARTIŞMA YARATTI

Dünyaca ünlü sanatçı Beyoncé ve eşi Jay-Z, 12 yaşındaki kızları Blue Ivy Carter ile birlikte yeni animasyon filmi “Mufasa: Aslan Kral”ın galasına katıldı. Blue Ivy’nin giydiği altın rengi, omuzları açık elbise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA KIYAFET TEPKİLERİ

Blue Ivy’nin gala için seçtiği elbise, ünlü tasarımcı Christian Siriano tarafından özel olarak tasarlandı. Ancak bu kıyafet, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Yorumlarda, “Bir çocuk böyle bir kıyafetle giydirilmemeli,” şeklinde ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar ise Blue Ivy’nin yaşına uygun kıyafetler tercih etmesi gerektiğini belirtti.

BEYONCÉ’DEN DUYGUSAL MESAJ

Beyoncé, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızıyla gurur duyduğunu belirtti. Ünlü sanatçı, “Güzel kızım, bu senin gecen. Kiara’nın sesi olarak harika bir iş çıkardın. Ailen seninle gurur duyuyor. Parlamaya devam et,” diyerek kızı Blue Ivy’ye olan sevgisini dile getirdi.

BLUE IVY’NİN İLK SİNEMA DENEYİMİ

Blue Ivy Carter, “Mufasa: Aslan Kral” filminde Kiara karakterine ses vererek ilk sinema deneyimini yaşadı. Bu deneyim, onun gelecekte sanat dünyasında önemli bir yere sahip olabileceğinin sinyallerini verdi. Film, 20 Aralık 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

TASARIMCI CHRISTIAN SIRIANO’DAN DESTEK

Elbisenin tasarımcısı Christian Siriano, Instagram hesabında Blue Ivy’nin galadaki fotoğrafını paylaşarak, “Muhteşem #BlueIvyCarter bu gece altın rengi tasarımıyla ışıl ışıl görünüyor,” ifadelerini kullandı. Siriano’nun desteği, eleştirilerin odağındaki kıyafete yönelik farklı bir bakış açısı sundu.

GALADA AİLE SICAKLIĞI

Jay-Z ve Beyoncé’nin kızlarıyla birlikte kırmızı halıda verdiği pozlar, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Blue Ivy’nin galadaki duruşu ve özgüveni, genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com