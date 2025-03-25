Mersin’de Matbaa Kurup Sahte Dolar Basan Şebeke Çökertildi

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri, matbaa kurarak yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Yapılan operasyon sonucunda, basılmış ve basıma hazır toplamda 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.

Sahte Para İmalatı İçin Matbaa Kurmuşlar

Emniyet güçlerinin yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından, şüphelilerin Mersin’de bir matbaa kurarak sahte dolar basma işlemini gerçekleştirdiği belirlendi. Sahte para imalatı yapan H.U., piyasaya süren Y.T. ve kuryelik yapan A.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kurye Suçüstü Yakalandı

Operasyonun en dikkat çekici kısmı, kurye A.T.’nin suçüstü yakalanmasıydı. Mersin otogarında gerçekleştirilen baskında A.T., 132 bin sahte dolarla birlikte gözaltına alındı. Ayrıca, kurye üzerinden 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 132 bin sahte ABD doları ile basım şablonlarının bulunduğu flash disk de ele geçirildi.

Matbaada 2 Milyon 137 Bin Sahte Dolar Ele Geçirildi

Polis ekipleri, diğer iki şüpheliyi de gözaltına alarak, H.U.’nun kurduğu matbaanın adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmesine hazır A4 kağıdına basılmaya uygun sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Toplamda piyasaya sürülmeye çalışılan sahte dolar miktarının 2 milyon 299 bin 200 ABD doları, basım aşamasındaki paraların ise 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: www.ensonhaber.com