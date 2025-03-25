“FEHMİ KORU: ERDOĞAN’IN HEDEFİ CHP’NİN KAPATILMASI OLABİLİR”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Türkiye siyasi gündemi yeni bir tartışmayla sarsıldı. Ankara kulislerinde “derin yazar” olarak bilinen Karar gazetesi köşe yazarı Fehmi Koru, dikkat çeken bir analizle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asıl amacına dair iddialarda bulundu.

Fehmi Koru, İmamoğlu’nun tutuklanmasının sadece bireysel bir operasyon olmadığını savunarak, yaşanan sürecin arkasında daha geniş çaplı, siyasi ve kurumsal hedeflerin olabileceğini belirtti. Koru, “CHP’nin kapatılmasını da içeren kapsamlı bir plan olabilir” diyerek siyaset kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı.

“YAŞANANLAR SADECE İMAMOĞLU’YLA SINIRLI OLMAYABİLİR”

Koru, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarım yüzyılı bulan siyasi deneyimi göz önünde tutulduğunda, yönetimde yer alanların kaç gündür yaşananları öngörememeleri düşünülemez. Acaba yaşananlar, İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın el değiştirmesini aşan daha ileri bir planla ilgili olmasın?”

Yazının devamında, CHP kurultayının iptali süreci, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve yeni yönetime yönelik terör ve yolsuzluk suçlamalarının eşzamanlı yürütülmesinin, partinin sistemli şekilde hedef alındığının göstergesi olabileceği vurgulandı.

“CHP’NİN KAPATILMASI GÜNDEMDE Mİ?”

Fehmi Koru’nun analizinde öne çıkan en dikkat çekici bölüm ise şu cümle oldu:

“CHP’nin kapatılmasını da içeren kapsamlı bir plan? Kuşkum, bayağı yüksek bir fatura için daha ileri hedefler bulunması gerekeceğini düşünmemden kaynaklanıyor.”

Bu ifadeler, CHP’ye karşı yürütülen adli ve idari süreçlerin yalnızca bireysel şahıslara yönelik değil, partiyi kurumsal olarak etkisizleştirme amacı taşıyabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İMAMOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Bilindiği üzere, Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Hakkındaki “yolsuzluk” ve “kent uzlaşısı” iddiaları üzerine iki ayrı soruşturma yürütüldü. Başsavcılık tarafından hazırlanan dosyada İmamoğlu hakkında “suç örgütü lideri” tanımı da yer aldı.

4 gün süren gözaltı sürecinin ardından mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasına; “kent uzlaşısı” soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakılmasına hükmetti. İmamoğlu, şu anda Silivri Cezaevi’nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aynı cezaevinde tutuluyor.

Siyasi kulislerde büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin siyasi dengelerinde önemli kırılmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/