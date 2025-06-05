DÜZCE’DE 5 GÜNDE 224 ARACA RADAR CEZASI

Düzce’de Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla devreye alınan yapay zeka destekli radar sistemiyle, hız sınırını aşan 224 sürücüye sadece 5 gün içinde toplam 526 bin 645 TL ceza kesildi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’de de trafik yoğunluğu arttı. Tatilcilerin yollara çıkması üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini artırdı. Trafik akışının güvenli şekilde sağlanması ve hız kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli “Trafidar” sistemi devreye alındı.

TRAFİDAR SİSTEMİYLE ANLIK TESPİT VE CEZA

Trafidar, yapay zeka teknolojisiyle çalışan gelişmiş bir trafik denetim sistemi. Araç ve plaka tanıma özelliğine sahip olan bu sistem, taşıtın türüne göre güzergâhta uyması gereken hız limitini otomatik olarak belirliyor. Bu hız sınırını aşan araçlar sistem tarafından anlık olarak tespit ediliyor ve cezai işlem otomatik şekilde uygulanıyor.

31 Mayıs’tan itibaren D-100 kara yolunun çeşitli noktalarında aktif kullanılan sistem sayesinde sadece 5 gün içinde 224 araca toplam 526 bin 645 TL ceza kesildi. Bu cezalar, ilgili araçların kayıtlarına doğrudan yansıtıldı.

BAYRAM YOĞUNLUĞUNDA SIKI TAKİP

Yetkililer, yoğun bayram trafiğinde sürücülerin en çok yaptığı ihlallerin başında aşırı hız, emniyet kemeri takmama ve hatalı sollama geldiğini belirtti. Trafik polisleri, yalnızca ceza yazmak için değil, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerin artırıldığını vurguladı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafik güvenliği için teknolojik çözümlerin artırılacağı, sürücülerin hem canlarını hem de diğer yol kullanıcılarını riske atmamak için trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

CAYDIRICILIK AMAÇLANIYOR

Yapay zeka destekli radar sistemleri sayesinde, trafik denetimleri insan hatasından arındırılmış bir şekilde daha hızlı ve etkili hale getiriliyor. Yetkililer, trafik kazalarını azaltmak ve bilinçli sürücülük kültürünü yaygınlaştırmak için teknolojinin daha fazla kullanılacağını belirtti.