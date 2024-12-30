İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN OKUL SAATLERİNE YILBAŞI DÜZENLEMESİ

31 Aralık’ta Dersler 16.00’da Sona Erecek

İstanbul Valiliği, 31 Aralık 2024 tarihinde trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik önlemleri nedeniyle eğitim saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, resmi ve özel tüm okullarda dersler saat 16.00’da sona erecek.

Valilikten Resmi Açıklama

İstanbul Valiliği’nin haftalık değerlendirme toplantısında alınan kararda şu ifadeler yer aldı:

“31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00’ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.”

Bu düzenleme, yılbaşı öncesi şehirde oluşabilecek olası yoğunluğu azaltmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/