Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı

TCMB’nin altın ve dövizden oluşan rezervleri 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 4 Ekim haftasında haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 157 milyar 390 milyon dolardan 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 1 milyar 75 milyon dolar oldu.

Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

ALTIN REZERVLERİ

Altın rezervleri 63 milyar 566 milyon dolardan 63 milyar 553 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ

Döviz rezervi ise 93 milyar 824 milyon dolardan 92 milyar 762 milyon dolara indi.