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Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 15:04

TCMB’nin altın ve dövizden oluşan rezervleri 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 4 Ekim haftasında haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 157 milyar 390 milyon dolardan 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 1 milyar 75 milyon dolar oldu.

Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

ALTIN REZERVLERİ

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Altın rezervleri 63 milyar 566 milyon dolardan 63 milyar 553 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ

Döviz rezervi ise 93 milyar 824 milyon dolardan 92 milyar 762 milyon dolara indi.

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