Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Merkez Bankası Enflasyon Beklentisini Arttırdı

Merkez Bankası Enflasyon Beklentisini Arttırdı
0 views
15 Ekim 2021 - 15:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Beklentileri Anketi’nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Beklentileri Anketi’nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63’e yükseldi. Dolar/TL’de ise beklenti 9,22’ye çıktı.

Merkez Bankası, Piyasa Beklentileri Anketi’nin ekim ayı sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,93’e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16,74 düzeyindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 olarak açıklandı. Enflasyonda 24 ay sonrası için beklentiler de yüzde 10,71’den yüzde 10,27’ye çıktı. Dolar/TL, yıl sonu beklenti 9,22’ye yükseldi.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !
AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !
Erdoğan’ın Çağrısını Kimse SallamadıErdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı
Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bensu Soral’dan Boşanma Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası Enflasyon Beklentisini Arttırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de Oylar Düşüyor Huzursuzluk Artıyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Çağrısını Kimse Sallamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapılan Zamlar Muhalefetin Şişirmesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alaattin Aktaş’tan Merkez Bankası İddiası !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gergerlioğlu’nun Sözleri Onlara Komik Geldi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Bensu Soral’dan Boşanma AçıklamasıEkim 15, 2021-3:20 pm
Gün Geçtikçe Gençleşiyor !Ekim 15, 2021-12:20 pm
Eski Ortaklar Birbirlerine Girdiler !Ekim 15, 2021-12:00 pm
Nurgül Yeşilçay’dan Dünyada Bir İlkEkim 15, 2021-11:31 am
Sorumsuzluğu Ehliyetine Mal Oldu !Ekim 15, 2021-11:01 am
Aralarındaki Gerilim Sadece ŞakaymışEkim 15, 2021-10:08 am
Reuters’tan Türkiye Çarpıcı Kredi İddiası!Ekim 15, 2021-9:48 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !