Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı!

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı!
3 views
05 Şubat 2023 - 12:08

Paylaşımları ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu sefer de banka hesabındaki parayı paylaştı.

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 1

Yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

117

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 2

12 MİLYONLUK HESABINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde her anını paylaştığı sosyal medya hesabından popo dikleştirme yaptırdığı anları yayınlayan Candan, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

217

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 3

Candan bu sefer de banka hesabındaki 12 milyon TL’lik miktarı paylaştı. Mal varlığıyla dikkat çeken Candan, paylaşıma “Bir uyandım hayatımı çalmışlar” yazdı.

317

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 4

ESKİ SEVGİLİSİ ŞİMDİLERDE EBRU GÜNDEŞ’LE AŞK YAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Bahar Candan, şimdilerde Ebru Gündeş ile birlikte olan eski sevgilisi Rasaan Khosknaw hakkında konuşmuştu.

417

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 5

Candan “Ebru Gündeş, Rassan’ı senin elinden nasıl aldı?” sorusu üzerine “Evet. Hani 40 fırın ekmek yemek lazım derler ya…

517

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 6

Ben ne kadar popüler olursam olayım bazı noktalarda 40-45 fırın ekmek yemem gerekiyor. Biz çok genç yaşta ünlü olduk ama bir şeyler eksik.

617

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 7

Yaşam tecrübesi çok önemli. Ben kimseye yenileceğimi düşünmezdim. Ben yıllar önce bir darp olayı yaşadım.

717

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 8

Hadise hemen ‘kadına şiddete hayır’ diyerek beni paylaştı ama Ebru Gündeş paylaşmadı.

817

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 9

Nur Yerlitaş da bizi bir yerde tanıştırmıştı ama ben Ebru Gündeş’in benden hoşlanmadığını hissetmiştim” ifadelerini kullanmıştı.

917

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 10

İşte Bahar Candan’ın paylaşımı…

1017

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 11
1117

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 12
1217

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 13
1317

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 14
1417

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 15
1517

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 16
1617

Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı! Miktarı görenlerin ağzı açık kaldı - Sayfa 17

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklarSon dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklar
TYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesiTYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesi
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yokİtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok
Çiğdem Tunç: Televizyonun ilk ‘show girl’ü oldumÇiğdem Tunç: Televizyonun ilk ‘show girl’ü oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Savaş çoktaan başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Gözler yarınki kritik Kabine Toplantısı’nda! İşte masadaki başlıklar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat 2023 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiğdem Tunç: Televizyonun ilk ‘show girl’ü oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la tatil pozunu paylaştı! Partnerinden uyarı gecikmedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Candan banka hesabındaki parayı paylaştı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !