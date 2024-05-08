SANAT DÜNYASİ TEDİRGİN

Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda şarkıcı Kalben Sağdıç’ın evine baskın yaptı.
Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
KALBEN KİMDİR?
Türk müzisyen ve söz yazarı Kalben 1986 yılında İskenderun’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren müziğe ilgi duyan Kalben’in gerçek adı Kalben Sağdıç.
Yükseköğretimi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yapan sanatçı yüksek lisansını tamamladıktan sonra iş bulabilmek için İstanbul’a taşındı.
İlk olarak marka müdürü ve ardından senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli mesleklerle uğraşan Kalben evde çektiği konser videolarla geniş hayran kitlesi kazandı.