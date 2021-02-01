Cübbeli Ahmet Hoca Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’a Saldırdı

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cinsel tercihleri içeren paylaşımıyla ilgili milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef alan açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet, ”İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş” diyen Cübbeli Ahmet, “Bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş” düşüncesini savundu.

“Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak!?” diyen Cübbeli Ahmet, “Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milli voleybolcu Ebrar Bozkurt, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaşmış, birçok kullanıcı Bozkurt’a destek vermişti.

Fırat Tanış’tan Cübbeli Ahmet Hoca’ya Ebrar Karakurt Tepkisi!