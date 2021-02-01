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Cübbeli Ahmet Hoca Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’a Saldırdı

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Cübbeli Ahmet Hoca Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’a Saldırdı
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17 Ağustos 2021 - 16:44
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‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cinsel tercihleri içeren paylaşımıyla ilgili milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yobaz Cübbeli Ahmet Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'a Saldırdı

Cübbeli Ahmet, ”İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş” diyen Cübbeli Ahmet, “Bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş” düşüncesini savundu.

“Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak!?” diyen Cübbeli Ahmet, “Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milli voleybolcu Ebrar Bozkurt, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaşmış, birçok kullanıcı Bozkurt’a destek vermişti.

Fırat Tanış’tan Cübbeli Ahmet Hoca’ya Ebrar Karakurt Tepkisi!

Fırat Tanış'tan Cübbeli Ahmet'e Ebrar Karakurt Tepkisi!

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Twitter hesabından flood şeklinde paylaşım yapan Ünlü, yetkilileri ve Diyanet’i göreve çağırarak, “Sosyal medyada eşcinselliği özendirenler engellenmezse neslimiz büyük zarar görecektir” dedi. Ünlü’nün paylaşımları büyük tepki gördü.

Oyuncu Fırat Tanış da nefret söylemine karşı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

’20 SANİYE SÜRMÜYOR’

Tanış Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

#Twitter korumalı bir kategoriye (ırk, din, cinsiyet, yönelim, engelli olma hali) karşı nefret söylemi içeren tivitleri şikayet etme zahmetine girdiğinizde siliyor, biliyorsunuz değil mi? çok kolay, 20 saniye sürmüyor.

 

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