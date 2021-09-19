Merih Demiral Kanlar İçerisinde Kaldı !

Serie A’da bu sezon Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İtalya Serie A’nın dördüncü haftasında Atalanta deplasmanda Salernitana’yı 1-0 mağlup ederken milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Franck Ribery’nin formasını giydiği Salernitana, ilk yarıda güçlü rakibine direnirken karşılaşma Duvan Zapata’nın 75. dakikada attığı golle 1-0 Atalanta üstünlüğü ile sona erdi.

İTİRAZ ETTİ, KART GÖRDÜ

Milli futbolcumuz ilk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ev sahibi ekipten Djuric’le giriştiği mücadele sonrası kaşı açılan Merih, kanlar içinde kalırken Bosnalı oyuncu sarı kart gördü.

Pozisyon sonrası kaşı açılan ve kanlar içinde kalan Merih, hakem Paolo Valeri’ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.

O anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansırken Merih’i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kırmızı kartı atlayan hakeme yoğun itirazlarda bulunan Merih Demiral, daha sonra tedavisi için kenara yönlendirildi.

23 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda yerini Djimsiti’ye bıraktı.