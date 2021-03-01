Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iç mimar Kerim Çarmıklı, yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir mekanda çekilen fotoğrafıyla aşk belgelendi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in Miray Daner ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından Ezgi Eyüboğlu da yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu, gönlünü iç mimar Kerim Çarmıklı’ya kaptırdı. Çiftin birlikteliği de Bebek’teki bir mekanda çekilen fotoğrafla belgelendi. 2016 yılında Zeynep Selvili ile evlenen Çarmıklı, eşiyle geçen yıl boşanmıştı.

Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Oğulcan Engin, ayrılık sorularına, “Benim haberim yok, Ezgi Hanım’a sorun.” yanıtını vermişti.

Ezgi Eyüboğlu da, “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna, “Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.” yanıtını vermişti.

Oğulcan Engin, geçtiğimiz hafta sonu Miray Daner ile Emirgan’da objektiflere takılmıştı. Sosyal medyada birbirlerini takibe alan Oğulcan Engin ile Miray Daner, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama bulunmadı.