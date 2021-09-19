Boşanma Gerekçeleri Astroloji !

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Özer Hurmacı, eşinin astroloji haritalarına bakarak kendisini aldatma ile suçladığını iddia etti.

En son Bursaspor’da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı’nın evliliği sona eriyor. Özer Hurmacı, Trabzonspor’da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı’yla evlenmişti. Çiftin nikâh şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.

İLETİŞİMSİZLİK VARDI

Özer Hurmacı, 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak Boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kuruyordu. Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor’a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum’a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi.

ÇOCUKLARINI İSTEDİ

Çiftin arasındaki iletişimsizlik ayrı yaşadıkları dönemde daha da arttı. Eşiyle ilgilenmeyen Mihriban Hurmacı, çocuklarını da ihmal ediyordu. Bu durum Özer Hurmacı için evliliği çekilmez hale getirdi. Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

KISKANÇLIK BOŞANMA SEBEBİDİR

Özlem Alp (Avukat): Medeni Kanun ve Yargıtay emsal kararlarına göre aşırı kıskançlık boşanma sebeplerindendir. Sürekli astrolojik öngörülere veya fallara dayanarak gerçekte olmayan olayları varmış gibi kabul edip varsayımlar üzerinden eşlerden birinin diğerine aşırı kıskançlık yaparak psikolojik şiddet uygulaması, Yargıtay’a göre ağır kusur sayılmıştır.

ASTROLOJİDE KESİNLİK YOK

Aygül Aydın (Astrolog): Astroloji, bizim kendi irademizi yeteneklerimizle kullanabilme sanatıdır. Asla ve asla kesinlik, netlik arz etmez. Evet, gökyüzünde belirli açılar vardır. Ama genlerimiz de var bizim. Venüs Neptün karşıtlığı bir aldatılma ya da yanılgı verir. O dönem belki sizi bakkal kandırabilir, ev sahibi yanıltabilir ya da eşiniz sizden gizli kumar oynuyordur. Eşinin aldattığına yormak kadının tercihi olmuş.

‘KOCAN SENİ ALDATIYOR’ DENİLEMEZ

Dinçer Güner (Astroloji Derneği Başkanı Astrolog): Astroloji, tek bir olasılıktan bahsetmez. Bir gösterge birden çok olasılığı gösterir. Meslek etiği doğrultusunda astrologların da böyle bir şey söylememesi gerekir. Astrolog birçok olasılıktan bahsetmiştir ama danışan sadece onu duymayı tercih etmiş olabilir. Bu da sağlıklı bir duygu durumunu göstermiyor. Astrolog, evlilik alanınızdan sert bir etki alıyorsunuz diyebilir. Kocan seni aldatıyor diyemez.

RAPOR İSTENEBİLİR

Arif Verimli (Psikiyatrist): O kişinin astrolojiye ilgilisi normal sayılabilir. Bir kısım inanır bir kısım inanmaz. Ama ondan manalar çıkarıp hayatına devam etmesi, hayatını o düşüncelerle yürütmeye çalışması sıkıntı yaratmışa benziyor aile içerisinde. Dolayısıyla bu boşanma davasında mahkeme bir psikiyatrik değerlendirme yapılmasını isteyebilir.

AİLECE YEMEK

EYLÜL başında başlayan dava devam ederken Özer Hurmacı, önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuğu ile birlikte Yemek yedi. Bebek Otel girişinde görüntülenen Hurmacı Ailesi, böyle poz verdi. Hurmacı “Ailece yemeğe geldik, başka zaman konuşuruz” dedi.

