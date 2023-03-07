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Bomba iddia! Hulusi Akar Meral Akşener’i mi ziyaret etti? Getirdiği mesaj neydi?

Bomba iddia! Hulusi Akar Meral Akşener’i mi ziyaret etti? Getirdiği mesaj neydi?
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07 Mart 2023 - 17:10

Bakan Akar’ın altılı masanın kriz yaşadığı toplantıdan önce Akşener’i ziyaret ettiği öne sürüldü.

Karar yazarı Akif Beki, Altılı Masa’nın kriz yaşadığı toplantıdan önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘Gizli bir ziyaretin’ gerçekleştiğini söyleyerek, “Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi” dedi ve şu soruları sordu: “Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener’i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?”

Yazar Akif Beki, “Akşener’in gizli ziyaretçisi olsa ne yazar” başlığıyla kaleme aldığı yazıda 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde İbrahim Kalın ve Hulusi Akar‘ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ü ‘helikopter’ ile ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener’i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor” ifadelerini yazdı.

“Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener’i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?” sorularını soran Beki, şu düşünceleri dile getirdi:

“Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmaması için, 2018’de Abdullah Gül’ün yan bahçesine bir helikopter inmişti. Askeri helikopterdi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı taşıyordu. Beraberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinden bir isim, İbrahim Kalın vardı. Ricacı olmaya gelmişlerdi.

Bu olay, askerin siyasete antidemokratik müdahale skandallarını andırıyordu, çokça eleştirildi.

Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener’i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor. Hani şu ortak adayın açıklanacağı ama krizle sonuçlanan Altılı Masa toplantısından hemen önce…

Güvenilir bir rivayet zincirinden benim kulağıma kadar geldi, inananlar olmuş, düşünün.

Akar; şimdi de Savunma Bakanı olarak Akşener’i ziyaret etti mi, ortak adayı mı konuştular, getirdiği mesaj neydi, ikna etmeyi başardı mı?

Yani Akşener’in kriz çıkaran hamlesinde gizli ziyaretçisinin bir rolü, etkisi var mı?

Şimdilik esrarını koruyor ama sis perdesi dağılınca aslı astarı çıkacaktır.

Gizli kapaklı müdahaleler, bilhassa alışkanlık haline getirildiğinde ilanihaye sır olarak kalmıyor, bu bir.

Durup dururken, yok yere ortaya çıkmıyor, bu da iki.

Bir olay tuhaf kaçıyor, mantıklı gelmiyor, görünen haliyle izah edilemiyorsa altında komplo aranıyor.

Dolayısıyla Akşener’in; önce kendisine, sonra masaya zarar verecek bir işe niye kalkıştığını açıklayamayanlar, çok teoriler geliştirecek daha.”

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