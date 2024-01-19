İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkar çıkmaz bakın ne yaptı! O anlar kameraya yansıdı…

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı fırlatıldı. Uzaya çıkar çıkmaz Gezeravcı’nın ilk yaptığı, elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzaya çıkar çıkmaz Alper Gezeravcı’nın ilk yaptığı şey ise elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu.
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı, Türkiye saatiyle 00.49’da NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.
İLK YAPTIĞI ŞEY YER ÇEKİMİ DENEYİ YAPMAK OLDU
Uzaya çıkar çıkmaz Gezeravcı’nın ilk yaptığı şey ise elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu. O anlar uzay mekiğindeki kameraya yansıdı.