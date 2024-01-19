İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkar çıkmaz bakın ne yaptı! O anlar kameraya yansıdı…

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı, Türkiye saatiyle 00.49’da NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.

İLK YAPTIĞI ŞEY YER ÇEKİMİ DENEYİ YAPMAK OLDU

Uzaya çıkar çıkmaz Gezeravcı’nın ilk yaptığı şey ise elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu. O anlar uzay mekiğindeki kameraya yansıdı.