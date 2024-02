Meral Akşener kürsüde gözyaşlarına boğuldu: Neden hep fakirler kaçamıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Hatay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nusret Cömert, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun oldu. İyi Parti, Artvin’de ise CHP’den aday gösterilmemesinin ardından dün partisinden istifa eden Demirhan Elçin’i aday gösterdi. Meral Akşener kürsüde Karacaoğlan’ın şiirini dinleterek gözyaşlarına boğuldu.

İYİ Parti, TBMM’deki grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nusret Cömert olduğunu açıkladı.

İYİ Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Metin Ergun oldu.

İYİ Parti, Artvin’de ise CHP’den aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa eden Demirhan Elçin‘i aday gösterdi.

İLİÇ’TEKİ MADEN FACİASI

Akşener, Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla “Biz milletini dinlemeyenlerin bizi dinlememesine şaşırmıyoruz. milletini önemsemeyenleri uyarılarımızı önemsememeleri. Ne şaşırmıyoruz. Milletimizi düşünmeyenlerin cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak dengesi bozulan doğamız artık alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor!” dedi.

ANTALYA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Akşener, bir kişinin yaşamını yitirdiği Antalya’daki sel felaketiyle ilgili “Vatandaşlarımızın, daha fazla mağdur olmadan Antalya’nın, bir an önce, afet bölgesi ilan edilmesi için Milletvekilimiz, Uğur Poyraz’ın attığı adımla Meclis Başkanlığı’na, bir kanun teklifi sunduk. Kimsenin şüphesi olmasın Her iki konuda da, sürecin takipçisi olacağız.” şeklinde konuştu.

“EKONOMİDEKİ TÜM LİNKLER KOPTU”

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda kullandığı “Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, mevduat faizi linki kopmuş; Politika faizi, enflasyon linki kopmuş; Faiz, kur linki kopmuş… ” sözlerini hatırlatan Akşener, “Asıl neredeki link koptu, biliyor musunuz? Sarayla, milletin arasındaki link koptu! Sarayla, emeklinin arasındaki link koptu! Sarayla, çalışanın arasındaki link koptu! AK Parti iktidarının; ahlakla, vicdanla, akılla arasındaki link koptu. Bu kadar link kopunca da; ekonomideki, tüm linkler koptu” dedi.

AKŞENER’İN GÖZYAŞLARI

Grup toplantısının sonunda sözleri Karacaoğlan’a ait olan “Var Git Ölüm” adlı şiiri besteci Aytekin Ataş’ın sesinden partililere dinletti. Akşener telefonundan açtığı şiiri dinlerken göz yaşlarına hakim olamadı. Grtup toplantısında hüngür hüngür ağlayan Akşener, “Neden hep fakirler kaçamıyor. Neden haksızlık fakirlere oluyor. Yemin olsun bunları değiştireceğiz” diyerek isyan etti.

DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

Demirhan Elçin, 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Artvin şehrinde tamamladı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Demirhan Elçin, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

NUSRET CÖMERT KİMDİR?

Damnus Enerji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert, 1984 – 2014 yılları arasında 30 yıl Royal Dutch Shell’de görev yaptı.

12 yıl boyunca Türkiye’de petrol ürünleri konusunda faaliyet göstermiş, bu dönemde Shell Türkiye’nin, akaryakıt sektörünün liberasyon sürecinde transformasyonunu gerçekleştirdi. Peşinden Royal Dutch Shell’in Londra’daki merkezinde iki yılı aşkın bir süre, içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi İş Geliştirme Müdürü olarak atandı.

Türkiye’deki doğal gaz ve enerji şirketini kurmuş, Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. 2002 – 2014 yılları arasında Türkiye’de arama ve üretim ile doğal gaz ve enerji faaliyetlerinin Murahhas Azası ile kurucusu olduğu Shell Enerji A.Ş.’nin (SEAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Türkiye’de doğal gaz sektörünün liberasyonu sürecinin öncülüğünü yapmış, SEAŞ’ı Türkiye’de ilk özel doğal gaz ithalat ve toptan satış şirketi olarak faaliyete başlatmıştır. Shell’in Türkiye’de Akdeniz ile Batı Karadeniz’de offshore petrol ve doğal gaz arama, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise kaya petrolü arama faaliyetlerine başlamasını gerçekleştirmiş, petrol ve doğal gaz arama alanında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Liderlik Ekibi, doğal gaz ve enerji alanında Avrupa Liderlik Ekibi Üyeliklerini yapmıştır. Dört yıl Akfen Holding A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmış olup halen Borusan Mannesman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cömert Makina Mühendisi olup MBA eğitimi almıştır. Harvard Üniversitesi İleri Liderlik Kıdemli Akademi Üyesi ve IMD Business School Alumnisidir. Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Türkiye Fahri Başkonsolosu, İstanbul Konsoloslar Heyeti (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi, Harvard Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı, TÜSİAD’ın 15 yıl üyesi, DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Harvard Club of New York City ve Galatasaray Kulübü üyesidir.