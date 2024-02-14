Şeyma Subaşı soyundu! Üstsüz paylaşımı sosyal medyayı salladı

Tatil fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer yaptığı cesur üstsüz paylaşım ile sosyal medyayı salladı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun süre birlikte yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.
Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül’de tek celsede boşandı.
Boşanmanın ardından Subaşı’nın ismi, farklı isimlerle aşk iddialarına karıştı. Ancak Şeyma Subaşı, bu iddialara “Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım.” diyerek son noktayı koydu.
Bu açıklama, Subaşı’nın boşanma sonrası yaşadığı dönemi ve duygusal durumunu yansıtıyordu.
Boşanmanın ardından sürekli tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer bikinisinin üzerine taktığı büyük bir kolye ile dikkat çeken üstsüz bir fotoğraf paylaştı.
Subaşı’nın cesur paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.