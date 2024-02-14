Şeyma Subaşı soyundu! Üstsüz paylaşımı sosyal medyayı salladı

Boşanmanın ardından Subaşı’nın ismi, farklı isimlerle aşk iddialarına karıştı. Ancak Şeyma Subaşı, bu iddialara “Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım.” diyerek son noktayı koydu.