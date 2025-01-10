MENAJERLERİN SEKTÖRE ZARARI

Türk televizyon ve sinema sektöründe son dönemde, menajerlik ilişkilerinin ve tekelleşme iddialarının gölgesinde büyük bir tartışma yaşanıyor. Özellikle bazı menajerlerin sektördeki etkilerini artırmak amacıyla oyuncuların kariyerlerini engellemeye çalıştığı iddiaları, birçok oyuncuyu ikiye böldü. Bu tartışmalar, sektördeki profesyonel ilişkiler ve etik değerlerin sorgulanmasına neden oldu.

MENAJERLERİN SEKTÖRDEKİ TEKELLEŞME ÇABALARI

Bazı oyuncular, menajerlerin sektördeki tekelleşme çabalarını ve bu durumu kendilerine engel olarak koymalarını gündeme getirdi. Öne sürülen iddialara göre, belirli menajerler, sektördeki diğer profesyonelleri dışlayarak sadece kendilerine bağlı oyuncuların önünü açıyor. Bu durum, bazı oyuncular için kariyer fırsatlarının kısıtlanmasına yol açarken, sektördeki güç dengesizliğini de ortaya çıkarıyor.

ID İLETİŞİM’DEN YALANLAMA

Bu iddiaların ardından, ID İletişim ajansı bir açıklama yaparak söz konusu suçlamaları yalanladı. 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen oyuncularına menajerlik hizmeti sunduklarını belirten ajans, sektördeki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uyguladıklarını vurguladı. Ayrıca, ID İletişim, ajansları ve oyuncuları hakkında yayılan gerçek dışı iddialara karşı yargı yoluna başvurduklarını ifade etti.

SERENAY SARIKAYA’DAN DESTEK

ID İletişim’in yaptığı açıklamaya, ajansla uzun süredir çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da sosyal medya üzerinden destek verdi. Sarıkaya, ajansına olan güvenini ve profesyonel ilişkilerindeki şeffaflık anlayışını paylaşarak, yayılan asılsız iddialara karşı durdu.

SEKTÖREL TARTIŞMALARIN DERİNLEŞMESİ

Bu olay, sektördeki diğer gelişmelerle de paralellik gösteriyor. Sadece menajerlik ve oyunculuk ilişkileri değil, bazı dizi projelerindeki gerginlikler ve ayrılıklar da sektördeki profesyonellik anlayışını zedeliyor. Bu durum, sinema ve televizyon sektöründe daha adil ve şeffaf bir sistemin kurulması gerektiğini ortaya koyuyor.

GÜVEN VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNE DÖNÜŞ

Sektördeki bu tartışmalar, tüm tarafların daha şeffaf ve profesyonel bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Menajerlik ve oyunculuk ilişkilerinin güç dengelerinden bağımsız olarak, dürüstlük ve etik değerler doğrultusunda sürdürülmesi, sektörün sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip.

Kaynak: https://www.medyaradar.net