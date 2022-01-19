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Burcu Esmersoy’dan ‘Dergi kapağı’ haberine sert yanıt!

Burcu Esmersoy’dan ‘Dergi kapağı’ haberine sert yanıt!
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19 Ocak 2022 - 14:13

Burcu Esmersoy’dan ‘Dergi kapağı’ haberine sert yanıt!

Sunucu Burcu Esmersoy, hakkında yazılan habere sert yanıt verdi.

Burcu Esmersoy'dan 'Dergi kapağı' haberine sert yanıt!

Milliyet Gazetesi’nde Umut Ünver imzasıyla yayınlanan haberde Burcu Esmersoy’un yaklaşık iki aydır birlikte olduğu oyun yazılımları yapan sevgilisi Nazım Akmandil’in jestiyle karşılaştığı, iş insanının sevgilisinin geçtiğimiz ay kapak olduğu dergi için kesenin ağzını açarak sunucunun yaptırdığı özel çekimi ve kapak olması için dergiye 300 bin TL ödediği iddiasına yer verilmişti.

Bu habere sert tepki gösteren Burcu Esmersoy şu ifadeleri kullandı:

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