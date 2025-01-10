AYŞE BARIM VE SERENAY SARIKAYA HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Son günlerde magazin dünyasında dikkat çeken iddialar, ünlü menajer Ayşe Barım ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya’yı hedef aldı. İddialara göre, Ayşe Barım’ın sektörde kendisine biat etmeyen isimleri engellediği, kendi oyuncularının ise kariyerlerini desteklediği öne sürüldü. Tartışmalar kısa sürede büyürken, hem Ayşe Barım hem de ID İletişim bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu gelişmelerin ardından Rekabet Kurulu, kast ajanslarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini araştırmak üzere 21 şirkete yönelik bir soruşturma başlattı. Bu şirketler arasında ID İletişim de bulunuyor. Menajerlik sektöründeki bu soruşturma, sektördeki rekabet ortamının ne kadar sağlıklı olduğu sorularını da gündeme getirdi.

ID İLETİŞİM’DEN SERT YANIT

ID İletişim, sosyal medyada yayılan bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti sunmaktadır. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, gerçek dışı ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Bu iftiraları yayanlar hakkında yargı yoluna başvuruyoruz.”

Serenay Sarıkaya da ID İletişim’in bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

OYUNCULARDAN DAYANIŞMA MESAJLARI

ID İletişim ve Ayşe Barım’a yönelik iddiaların ardından, menajerin çalıştığı birçok ünlü oyuncu destek mesajları yayımladı. Hazal Kaya, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal ve Sinem Kobal gibi isimler, sosyal medya hesaplarından dayanışma açıklamaları yaparak Barım’a olan desteklerini gösterdi.

AYŞE BARIM: “HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ”

Ünlü menajer Ayşe Barım, katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedef gösterildiğini belirterek, “Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuki bir sürece gireceğiz.” ifadelerini kullandı. Barım, iddiaların asılsız olduğunu vurgularken, konunun yargıya taşınacağını belirtti.

SEKTÖRDE GERİLİM YÜKSELİYOR

İddialar ve sonrasında yaşanan gelişmeler, menajerlik sektöründeki rekabeti ve etik değerleri bir kez daha gündeme getirdi. Rekabet Kurulu’nun başlattığı soruşturmanın sonuçları ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr