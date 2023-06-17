Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağından yakalandı

Her Yerde Sen isimli yaz dizisinde tanışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, yıllardır sevgili olduklarını inkar ediyorlardı ancak bu kez fena yakalandılar.
Pusat, Furkan Andıç’ın kucağına atlayınca olanlar oldu. İşte aşkın belgesi o kare…
Her Yerde Sen isimli dizide başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşk iddialarını yıllardır reddetse de aşk nihayet belgelendi.
Bir mekanda eğlenen çiftten Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öptü, ardından da kucağına atladı.
O kare kameralara böyle yansıdı
Öte yandan Aybüke Pusat sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devim ediyor.
Pozlarıyla takipçilerini mest eden Pusat büyük beğeni topluyor.
İşte Pusat’ın iddialı pozlarından bazıları…