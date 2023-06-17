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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağından yakalandı

Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağından yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Haziran 2023 - 11:35
Her Yerde Sen isimli yaz dizisinde tanışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, yıllardır sevgili olduklarını inkar ediyorlardı ancak bu kez fena yakalandılar. Pusat, Andıç’ın kucağında görüntülendi.

Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 1

Her Yerde Sen isimli yaz dizisinde tanışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, yıllardır sevgili olduklarını inkar ediyorlardı ancak bu kez fena yakalandılar.

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 2

Pusat, Furkan Andıç’ın kucağına atlayınca olanlar oldu. İşte aşkın belgesi o kare…

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 3

Her Yerde Sen isimli dizide başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşk iddialarını yıllardır reddetse de aşk nihayet belgelendi.

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 4

Bir mekanda eğlenen çiftten Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öptü, ardından da kucağına atladı.

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 5

O kare kameralara böyle yansıdı

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 6

Öte yandan Aybüke Pusat sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devim ediyor.

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 7

Pozlarıyla takipçilerini mest eden Pusat büyük beğeni topluyor.

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 8

İşte Pusat’ın iddialı pozlarından bazıları…

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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 9
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 10
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 11
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 12
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 13
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 14
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 15
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 16
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 17
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 18
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 19
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 20
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 21
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 22
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 23
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 24
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 25
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 26
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Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç'ın kucağından yakalandı - Sayfa 27

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