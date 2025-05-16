MEMUR ALIMINDA YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile memur alımında önemli yenilikler hayata geçirildi. Daha önce yalnızca KPSS ile personel alımı yapan kurumlarda uygulanan 35 yaş sınırı artık özel sınavla personel alan tüm kamu kurumlarında geçerli olacak. Bu gelişme, kamu personel sisteminde yaşanan köklü değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

35 YAŞ SINIRI TÜM KURUMLARA GELİYOR

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası hazırlanan düzenleme, memur adayları için yaş sınırı kriterini genişletti. Artık KPSS dışında sınavla personel alan kurumlar da adaylardan 35 yaş sınırını arayacak. Bu değişiklik, personel alımında standart bir yaş ölçütü oluşturmayı amaçlıyor.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI AYM ÜYELERİ TARAFINDAN SEÇİLECEK

Torba yasa kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanının seçimi Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından yapılacak. Bu düzenleme, yargı sisteminde denetim ve tarafsızlık mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

BAKANLARA MÜŞAVİR ATAMA YETKİSİ GELİYOR

Yasayla birlikte bakanlar, özel önem taşıyan konularda doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek. Bu müşavirler sadece bakanın görev süresi boyunca görev yapacak ve gerektiğinde süresi dolmadan görevden alınabilecek.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADROLARI ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı ataması yapılabilecek. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları da yer alıyor.

ÜST KURULLARA SİYASİ TARAFSIZLIK ŞARTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak üyelerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da ayrılmış olmaları zorunlu hale getirildi.

ASILSIZ İHBARLARA PARA CEZASI

Ayrıca, gereksiz yere 112’yi arayanlara 1500 TL, asılsız ihbarlarda ise 15 bin TL’ye kadar il valilikleri tarafından para cezası kesilebilecek.