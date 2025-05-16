EĞİTİMDE 4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012 yılından beri uygulanan 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bakan Yusuf Tekin’in, “12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili iş dünyası gibi bazı kesimlerin rahatsızlıkları var” açıklamasının ardından, lise eğitiminin süresinin kısalabileceği ve yeni eğitim modellerinin masada olduğu öğrenildi.

2+2 VE 3+1 EĞİTİM MODELLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Gündemdeki iki alternatif model şöyle:

3+1 Modeli: Lisede ilk 3 yıl zorunlu, son yıl ise üniversiteye hazırlık olarak planlanıyor.

2+2 Modeli: İlk 2 yıl zorunlu eğitim verilecek, ardından öğrencilere akademik veya mesleki alanlarda 2 yıl daha eğitim alma seçeneği sunulacak.

Bu modellerle, zorunlu eğitimin süresi kısaltılırken, esnek ve bireyselleştirilmiş eğitim sistemine geçiş hedefleniyor.

ESNEK MÜFREDAT VE MODÜLER EĞİTİM VURGUSU

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, zorunlu eğitimin temel hakları ve toplumsal eşitliği desteklediğini belirtti. Yavuz, lisede bireyselleştirilmiş, modüler ve isteğe bağlı eğitim modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanları ile dijital okuryazarlık becerilerinin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

UZMANLARDAN UYARI: 2+2 MODELİ İÇİN DİKKAT!

Eğitim uzmanı İlhan Sevin, eğitimde yapılacak değişikliklerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “2+2 sisteminde öğrencilerin büyük çoğunluğunun 2 yıl sonra eğitime devam etmeme riski var” dedi. Sevin, okulun sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişim için de önemli olduğunu belirtti. Ayrıca mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi ve öğrencilerin erken yaşta yeteneklerine göre yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

700 BİN ÖĞRENCİ OKULA DEVAM ETMİYOR

Mevcut sistemde bile zorunlu eğitime rağmen okula gitmeyen yaklaşık 700 bin öğrenci bulunuyor. Uzmanlar, zorunlu eğitimin sürelerinin kısalmasının, okuldan erken ayrılma oranlarını artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.