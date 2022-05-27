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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! “Su gibisin”

Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! “Su gibisin”
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27 Mayıs 2022 - 15:10

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu deniz yatağında sere serpe uzanıp güneşin ve denizin tadını çıkardı. Melisa Şenolsun’un pozlarını görenler “Su gibisin” yorumları yaptı.

Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 1

Melisa Şenolsun pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 2

 Son olarak sütyen giymeden bir paylaşım yapan oyuncu bir takipçisinin MHP’li eski vekil Ahmet Çakar’ın sözlerine gönderme yaparak “Sütyensizsiniz kızmasınlar” yorumunda bulunmasına “Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok” yanıtını vermişti.

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 3

Tarzıyla takipçilerinden her zaman tam not alan güzel oyuncu tatil sezonunu açtı.

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 4

Denizin ortasında çekilmiş bir karesini paylaşan Melisa Şenolsun güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 5

Deniz yatağında sere serpe yatan Melisa Şenolsun o anlarını paylaştıktan sonra bikinili hallerini de paylaştı.

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 6

Melisa Şenolsun’un fit vücudunu gören takipçileri “Çok güzelsin”, “Su gibisin” yorumları yaptı.

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 7

İşte Melisa Şenolsun’un pozları…

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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 8
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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 9
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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 10
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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 11
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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 12
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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 13
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Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! "Su gibisin" - Sayfa 14

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