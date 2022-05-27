Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! “Su gibisin”

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu deniz yatağında sere serpe uzanıp güneşin ve denizin tadını çıkardı. Melisa Şenolsun’un pozlarını görenler “Su gibisin” yorumları yaptı.

Son olarak sütyen giymeden bir paylaşım yapan oyuncu bir takipçisinin MHP’li eski vekil Ahmet Çakar’ın sözlerine gönderme yaparak “Sütyensizsiniz kızmasınlar” yorumunda bulunmasına “Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok” yanıtını vermişti.