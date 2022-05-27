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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü!

Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü!
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27 Mayıs 2022 - 15:07

Atletico Madrid’in yıldızı Joao Felix’in 2019 yılından bu yana ilişki yaşadığı model sevgilisi Magui Corceiro tarafından ihanete uğradığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 1

La Liga ekibi Atletico Madrid’in 22 yaşındaki yıldızı Joao Felix’in 2019 yılından bu yana ilişki yaşadığı model kız arkadaşı Magui Corceiro’nun kendisini Sporting oyuncusu Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi.

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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 2

Porro’nun maç sonrası kendisinden formasını isteyen çocukları umursamayıp formasını Corceiro’ya verip, birbirlerine samimi bir şekilde sarıldıkları video kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 3

“ÖPÜŞECEK OLSAM BUNU ÖZEL BİR YERDE YAPARIM”

Kulüp içinden bazı görgü tanıkları Pedro ve Magui’nin o esnada öpüştüklerini belirtirken Corceiro, “Biri ile öpüşecek olursam bunu herkesin gözü önünde değil özel bir yerde yaparım.” diyerek iddiaları yalanladı.

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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 4

“İNSANLAR BANA ÖLÜM TEHDİTLERİ İÇEREN MESAJLAR YOLLUYOR”

Corceiro ayrıca, “O videoyu çeken kişinin neden yanımda olan diğer erkeklere de sarıldığım anları kaydetmediğini hala anlayamadım. Kesinlikle öpüşme olmadı.

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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 5

Durum kontrolden çıktıkça ben ve erkek arkadaşım daha fazla sıkılıyoruz. Dedikodular yüzünden hiç tanımadığım insanlara bile gerekçe göstermek zorunda kalmak kendimi kötü hissetmeme sebep oluyor.

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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 6

Neler olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanlar bana hakaret hatta ölüm tehditleri içeren mesajlar yolluyor.” dedi. Pedro Porro ise yaptığı açıklamada dedikoduların kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

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Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü! - Sayfa 7

İşte o görüntüler…

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