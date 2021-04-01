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Meltem Miraloğlu Sessizliğini Bozdu

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Meltem Miraloğlu Sessizliğini Bozdu
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27 Ağustos 2021 - 11:13
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Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenerek Meltem Miraloğlu’nun eşi tarafından hortumla dövüldüğü ve bu sırada “Vurma hamileyim!” diyerek bağırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara dayanamayan Miraloğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Hayat Devam Ediyor” dizisiyle yıldızı parlayan Meltem MiraloğluTürkiye‘de dizi teklifleri alamayınca Amerika’ya yerleşmişti. Burada 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, herkesi şaşırtmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu, uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Hamileyken hortumla dövüldüğü iddialarına Meltem Miraloğlu dayanamadı: Son kez söylüyorum

EŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu’nun, son olarak hamileyken eşi tarafından darp edildiği konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

“SON KEZ TOPLUCA CEVAPLIYORUM”

Instagram hesabından açıklama yapan Meltem Miraloğlu, “Son kez topluca cevaplıyorum, ‘Hamile değilim’. Hiç çocuğum yok” ifadelerini kullandı.

Hamileyken hortumla dövüldüğü iddialarına Meltem Miraloğlu dayanamadı: Son kez söylüyorum
Hamileyken hortumla dövüldüğü iddialarına Meltem Miraloğlu dayanamadı: Son kez söylüyorum
Hamileyken hortumla dövüldüğü iddialarına Meltem Miraloğlu dayanamadı: Son kez söylüyorum
Hamileyken hortumla dövüldüğü iddialarına Meltem Miraloğlu dayanamadı: Son kez söylüyorum

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