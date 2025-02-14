MELEK MOSSO’DAN BOŞANMA İDDİALARINA YANIT: “MUTLUYUZ”

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, hakkında çıkan boşanma iddialarına son noktayı koydu. Eşi Serkan Sağdıç ile evliliklerinde yaşadıkları kriz hakkında çıkan haberler sonrası Mosso, sosyal medyada yapılan spekülasyonlara karşı sessizliğini bozarak, mutlu bir evlilik sürdürdüklerini belirtti.

Boşanma İddialarına Cevap

Son zamanlarda boşanacakları yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Melek Mosso, “Boşanma haberleri hep çıkıyor, buna ne demek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz.”

Mosso, eşine olan sevgisini ve mutlu olduklarını vurgulayarak, basında yer alan boşanma iddialarını yalanladı ve çiftin ilişkilerindeki krizlerin kısa süreli olduğunu belirtti.

Evliliklerinde Yaşadıkları Kriz ve Çözüm Süreci

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç 2023 yılında evlenmişti. Ancak, son dönemde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmaları ve birlikte paylaşılan fotoğrafları silmeleri, çiftin ilişkisini gündeme taşıdı. Bu durum, hayranları ve basın tarafından boşanma söylentilerine neden oldu.

Ancak Mosso, her ilişki gibi kendi ilişkilerinde de kısa süreli krizler yaşadıklarını belirterek, “Bunlar her çiftin yaşadığı normal problemler” dedi. Bu sorunları aştıklarını ve mutlu bir evlilik sürdürdüklerini belirtti.

Melek Mosso’nun Evlilik Hayatı ve Kariyeri

Melek Mosso, 1988 doğumlu, Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. 2010 yılında müzik kariyerine başlamış ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Özellikle güçlü sesi ve şarkı sözleriyle dikkat çeken Mosso, kendi şarkılarını yazan ve seslendiren nadir sanatçılardandır.

Mosso’nun Serkan Sağdıç ile evliliği, özel hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Evliliklerinin ilk yıllarında yaşadıkları zorlukları aşan çift, birbirlerine olan sevgilerini ve sadakatlerini dile getirmektedir.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, boşanma iddialarını yalanlayarak mutlu bir evlilik sürdüklerini açıkladılar. Evliliklerinde yaşadıkları geçici krizleri geride bırakan çift, basında yer alan dedikodulara rağmen ilişkilerini güçlendirerek devam etmeyi sürdürüyor.

Çiftin, özel hayatlarını kamudan uzak tutarak profesyonel yaşamlarına odaklanması, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com