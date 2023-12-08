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Gizem Bağdaçiçek’in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum

Gizem Bağdaçiçek’in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 16:22
OnlyFans adlı internet sitesinde fenomen olan Gizem Bağdaçiçek dün gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve evine döner dönmez müstehcen görüntüler paylaşmaya devam eden Bağdaçiçek’in ifadesi ortaya çıktı.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 1

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle dün gözaltına alınmıştı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 2

Savcılıkta ifade veren Bağdaçiçek dün serbest bırakıldı.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 3

160 TAKİPÇİMLE PAYLAŞTIM 
Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, “Ben Twitter (X) sosyal medya platformunda ‘avokadoyeşilii1’ kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 4

Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 5

Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım” ifadelerini kullandı.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 6

GÖRÜNTÜLER BANA AİT AMA…
Bağdaçiçek ifadesinin devamında, “Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 7

Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 8

Ben sosyal medya platformunun Türkiye’de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 9

Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 10
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 11
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 12
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 13
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 14
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 15
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 16
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Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 18
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 19
Gizem Bağdaçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum - Sayfa 20
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