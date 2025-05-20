DUMAN KONSERİNE İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER DAMGA VURDU

TANGÖZE: “NE GÜNLERE GELDİK”

“Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için.”

KUFI ŞARKISIYLA SAHNEDE MESAJ

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER 30 AĞUSTOS TÖRENİYLE TANINMIŞTI

TOPLUMSAL DESTEK BÜYÜYOR

İzmir’de CHP’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sahne alan, geceye damgasını vurdu. Ancak konserin en dikkat çeken anı,oldu.Duman grubunun solisti, konser sırasında mikrofonu eline alarak seyircilerin arasında yer alan ihraç edilen teğmenleri selamladı. Tangöze şu ifadeleri kullandı:Tangöze’nin bu sözleri büyük alkış alırken, sahnedeyaşandı.Konserde en büyük ilgiyi ise Duman grubunun son dönemdegördü. Parçanın seslendirilmesi sırasında alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Sosyal medyada, Kufi performansı ve sahneden verilen mesajlar gündem olurken, konserdeki siyasi atmosfer dikkat çekti.İhraç edilen teğmenler, geçtiğimiz yıltöreninde yaptıklarısonrası, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilmişti. O günden bu yana kamuoyunun desteğini alan teğmenler, bu kezyer aldı.Kaan Tangöze’nin sahneden yaptığı çağrı sonrası, konser alanında bulunan binlerce kişi alkışlarla teğmenlere destek verdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük yankı uyandırdı. Duman grubunun bu duruşu, toplumsal hafızada bir kez daha iz bıraktı.