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DUMAN KONSERİNE İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER DAMGA VURDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İzmir’de CHP’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sahne alan Duman grubu, geceye damgasını vurdu. Ancak konserin en dikkat çeken anı, TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin sahneden selamlanması oldu.

TANGÖZE: “NE GÜNLERE GELDİK”

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konser sırasında mikrofonu eline alarak seyircilerin arasında yer alan ihraç edilen teğmenleri selamladı. Tangöze şu ifadeleri kullandı:
“Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için.”
Tangöze’nin bu sözleri büyük alkış alırken, sahnede duygu dolu anlar yaşandı.

KUFI ŞARKISIYLA SAHNEDE MESAJ

Konserde en büyük ilgiyi ise Duman grubunun son dönemde Saraçhane eylemleriyle özdeşleşen “Kufi” şarkısı gördü. Parçanın seslendirilmesi sırasında alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Sosyal medyada, Kufi performansı ve sahneden verilen mesajlar gündem olurken, konserdeki siyasi atmosfer dikkat çekti.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER 30 AĞUSTOS TÖRENİYLE TANINMIŞTI

İhraç edilen teğmenler, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptıkları “kılıçlı yemin” sonrası, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilmişti. O günden bu yana kamuoyunun desteğini alan teğmenler, bu kez İzmir’de sahne önünde, halkla birlikte yer aldı.

TOPLUMSAL DESTEK BÜYÜYOR

Kaan Tangöze’nin sahneden yaptığı çağrı sonrası, konser alanında bulunan binlerce kişi alkışlarla teğmenlere destek verdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük yankı uyandırdı. Duman grubunun bu duruşu, toplumsal hafızada bir kez daha iz bıraktı. 

DUMAN KONSERİNE İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER DAMGA VURDU
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