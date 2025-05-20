DUMAN KONSERİNE İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER DAMGA VURDU

İzmir’de CHP’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği konserde sahne alan Duman grubu, geceye damgasını vurdu. Ancak konserin en dikkat çeken anı, TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin sahneden selamlanması oldu.
TANGÖZE: “NE GÜNLERE GELDİK”Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konser sırasında mikrofonu eline alarak seyircilerin arasında yer alan ihraç edilen teğmenleri selamladı. Tangöze şu ifadeleri kullandı:
“Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için.”Tangöze’nin bu sözleri büyük alkış alırken, sahnede duygu dolu anlar yaşandı.