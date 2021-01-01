Aşkları Kubilay’ı Fena Çıldırttı

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin’in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı.Kubilay Aka’nın da eski sevgilisi Miray Daner’i Oğulcan Engin’le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söyleniyor.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner’le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık ilişkiye dönüştü.