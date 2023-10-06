Mehmet Yalçınkaya’dan yürek yakan açıklama! Aşçı diye sevdiği kızı vermemişler

MasterChef’in yarışmacıları Barbaros anne ve babaların eskiden ‘Aşçıya kız mı verilir?’ diye bu mesleği küçümsediklerini ama artık birçok kişinin gastronomi okumak istediğini söyledi.
Barbaros’un “Göbeklitepe’ye de gastronomi lisesi kurulma aşamasında” demesi sonrası Kıvanç da “Benim babam anneme ‘Aşçı mı olacak ya?” demiş. Şimdi gurur duyuyor. Ama o zamanlar gerçekten bu mesleğe karşı böyle bir önyargı vardı” dedi.
“SİZ BİR DE MEHMET ŞEF’E SORUN”
Somer Şef ise, “Siz bir de Mehmet Şef’e sorun onu” diyerek sözü Yalçınkaya’ya verdi.
“KIZ İSTEDİK, VERMEDİLER”
Mehmet Yalçınkaya, “Oğlum, ‘Aşçı mı olacaksın?’ da ne, biz kız istemeye gittik, kızı vermiyorlardı yani. 3 – 5 arkadaş belediye otobüsüne bindiğimiz zaman yanımızda kimse kalmıyordu. Çalıştığımız yerde duş olmadığı için hepimiz yemek kokuyorduk, millet kaçıyordu” diyerek yaşadığı zorluklardan bahsetti.