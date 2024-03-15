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Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı. ‘Hangi ünlüyle kahve içmek istersin’ sorusuna Atatürk dedi takdir topladı

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı. ‘Hangi ünlüyle kahve içmek istersin’ sorusuna Atatürk dedi takdir topladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mart 2024 - 15:42
Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, boğaz kenarındaki muhteşem yalısının kapılarını açarak dikkatleri üzerine çekti. İşler’in “Hangi ünlü ile kahve içmek isterdin?” sorusuna ise Nevbahar Koç’un “Atatürk” diye yanıtını vermesi takdir topladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, boğaz kenarındaki muhteşem yalısının kapılarını bir Youtube kanalna açarak dikkatleri üzerine çekti.

İşler’in “Hangi ünlü ile kahve içmek isterdin?” sorusuna ise Nevbahar Koç, “Atatürk” diye yanıtını vermesi takdir topladı.

Programda soruları canlılıkla yanıtlayan Nevbahar Koç, enerjisiyle göz doldurdu.

Ali Koç ile 2005 yılında dünya evine giren ve bu mutlu birliktelikten iki çocuk sahibi olan Nevbahar Koç, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve hayır işleriyle de tanınıyor.

Ancak bu kez gündeme geliş sebebi farklıydı.

“Bir Fincan Kahve 40 Soru” programının ilk bölümünde yer alan Nevbahar Koç, evinin kapılarını açtı ve hem soruları yanıtladı hem de yalısını gezdirdi.

Merhum Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç, Selamlique İstanbul’un videosunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, “Sevgili eltim Nevbahar ile harika bir gün geçirdik. ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ atasözünden ilham alınarak hazırlanan ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ sohbet serisinin ilk konuğu oldu. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Videoda, Nevbahar Koç’a yalısını gezdirirken ve soruları yönelten ünlü isim, oyuncu Nejat İşler’di.

Nejat İşler’in “Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi görünüyorsun, Nevbahar” şeklindeki sorusuna Koç, “Günde iki üç fincan Türk kahvesi içiyorum ve nereye gidersem götürüyorum” şeklinde cevap verdi.

İşler’in “Hangi ünlü ile kahve içmek isterdin?” sorusuna ise Nevbahar Koç, “Atatürk” diye yanıt verdi.

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