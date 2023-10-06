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MasterChef’te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi

MasterChef’te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Ekim 2023 - 11:07
MasterChef All Star’da olaylar gecesi yaşandı. Önce Barış ve Barbaros’un, ardından da Kıvanç ve Sergen’in tartışmasıyla yükselen tansiyon gecenin sonuna kadar devam etti. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi aralarında elemeye gitti. Bir yarışmacının yaptığı ise olay oldu. Öte yandan eleme adayları belli oldu.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 1

MasterChef’te tansiyon gittikçe yükseliyor. Şampiyonların da katılmasıyla heyecanın iyice arttığı yarışmanın bu akşamki bölümü adeta olaylar gecesi oldu. En son bir yarışmacının tabağına sonradan malzeme eklemesi ve bunu şeflere söylememesi yarışma tarihinde bir ilkin yaşanmasına sebep oldu.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 2

OLAYLAR SİLSİLESİ
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jürilik yaptığı MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 3

Yayınlanan yeni bölümde önce Barbaros ve Barış birbirine girdi. Sonrasında ise Sergen ve Kıvanç tartıştı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği gecede en büyük olay oylama esnasında yaşandı.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 4

SÜRE BİTTİKTEN SONRA…
Haftanın son dokunulmazlığını kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Tahsin kazandı. Fakat Azize’nin de ısrarıyla tabağına süre bittikten sonra limon ekleyen Tahsin, bu eklemeyi şeflere söylemedi.

Oylama için ara verilirken şefler kendilerine bir görüntü izletildiğini ve Tahsin’in sonradan malzeme koyduğunu söylediler.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 5

Yaşanan olay sonunda Tahsin’in dokunulmazlığı iptal edildi. Böylelikle MasterChef tarihinde ilk defa oylamada dokunulmazlık kazanan biri olmadı.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 6

AYAZ’IN ŞANSI DÖNDÜ
Tahsin bireysel dokunulmazlık kazandığı gecede potaya Ayaz’ı gönderdi. Somer Şef’in Tahsin’in kural ihlali yaptığını açıklamasıyla birlikte dengeler değişti.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 7

Ayaz’ı potaya atan Tahsin’in dokunulmazlığı alınınca Ayaz da otomatik olarak potadan çıkarılmış oldu. Yarışmacılar yeniden oylamaya gitti.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 8

Öte yandan oylama sonrası eleme adayları belli oldu.

MasterChef'te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi - Sayfa 9

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

13. Hafta

1.eleme adayı: Hasan

2. eleme adayı: Azize

3.eleme adayı: Kerem.

4. eleme adayı: Tanya.

5. Eleme adayı: Ayaz

6. Eleme adayı: Eda.

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