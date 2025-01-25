GÖKHAN ÖZOĞUZ VE 13 YILLIK EŞİ YOLLARINI AYIRDI

GÖKHAN ÖZOĞUZ VE MELİS ÜLKEN 13 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI

Haber Merkezi

Magazin dünyasında ses getiren ayrılık kararı!

Athena grubunun ünlü solisti Gökhan Özoğuz ve eşi Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

Ünlü Çift Sessiz Sedasız Boşandı

Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu olan çiftin, son dönemde yaşadığı problemler nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan çiftin ayrılığı, hayranlarını şaşırttı.

Gökhan Özoğuz Kimdir?

1976 doğumlu Gökhan Özoğuz, Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz’un kardeşi. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “For Real” adlı şarkıyla Türkiye’yi temsil eden grup, 195 puanla 4. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ayrıca Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiş ve mutlu bir aile kurmuştu. Çiftin ayrılığı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.